Kui tänapäeval on poodide riiulid külluses täis mänguasju ja jõulukuuse alt tuleb neile lisagi, siis alati pole mänguasjad välja näinud selliseid nagu praegu.

Ajaloolane, etnoloog ja Eesti Rahva Muuseumi kuraator Reet Piiri sõnab, et mänguasjad on alati peegeldanud aega, kus elati, nii ka talulaste mänguasjad. „Nagu praegused Barbie nukud kajastavad tänapäeva riietust, tegi ka 19. sajandi setu laps oma nukkudele setu riideid ja Hiiumaa laps selle kandi riideid. Tema muud ei näinud, see oligi tema elu,” ütles ta.