Nii tainast tehes kui ka piparkooke küpsetades on kodus mõnusad karamellised ja vürtsikad aroomid, maiuseid nautides aga tunned eheda või maitset. Tainas on ka suurepärane kingitus, sest nii maitsvat tainast poest ei saa.

Poes on küll tänapäeval suur valik piparkoogitainaid, kuid sageli on neis või asemel margariin või on vürtse vähevõitu või on hoopis suhkruga liialdatud. Kõige aromaatsem ja maitserikkam on enda tehtud tainas, millest valmistatud piparkoogid sulavad suus.