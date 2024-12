Pajumäe talu pöörane aasta: sulgemisotsusest sai alguse uus hingamine

Kui lähete mõttes aastatagusesse aega ja võrdlete seda praegusega, siis kui erinevad need mõtted on? Kindlasti oli mullu jõulude eel lõpetamismõte vormumas. Välja ütlesite selle avalikult veebruaris.

Jah, nii oli. Aastate jooksul on olnud meil väga erinevaid mõtteid, aga just eelmise aasta jooksul sai selgeks, et järjest võimatumaks muutus lehmapidamist teha nii, et loomadel ja inimestel oleks hea, ning samal ajal oleks võimalik investeerida.