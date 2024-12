Kas jõulupraad saabub tulevikus hoopis Lõuna-Ameerikast?

Tooraine kiire kallinemine on pannud tootjad raskesse seisu: sealiha hinnatõusu ei saanud ka toodete lõpphinda kanda, sest tarbijad on aina hinnatundlikumad.

Sigade Aafrika katku ja keeruliste majandusolude tõttu on sealihaga varustatuse tase olnud juba 10 aastat loodetust väiksem ja puuduolev liha on tulnud importida. Kas me tulevikus sööme pühade ajal ikka Eesti sealiha või saabub jõulupraad meile hoopis euroliiduvälistest riikidest, kus selle hind on soodsam?