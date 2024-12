Süldi tegemiseks kulub terve päev

Eelmainitud toorainekogusega kulub marjaks ära veidi suurem keedupott, millesse kraam lahedalt ära mahub. Kaheksaliitrine riistapuu ajab asja kenasti ära, väiksemaga on mul kitsaks läinud. Vett tuleks lisada nii palju, et see jääks potti pandud kraamist paari sentimeetri jagu kõrgemale.

Kuus tundi pliidil

Olen lisanud soola vedelikule pärast liha hakkimist, aga olen lugenud, et osa süldivalmistajaid paneb soola potti keetmise alguses, et liha paremini maitsestuks. Soola lisamisel tuleb silmas pidada seda, et soe vedelik jääks pigem soolane. Külmana tõmbab sült soolasust vähemaks ja kui seda liiga vähe panna, jääb lõpptulemus magedavõitu. Samas tuleb silmas pidada, et soola lisamisel liiale ei mindaks.