Aasta 2024 oli keskmine aasta, ei midagi erilist. Mõned asjad põllu peal õnnestusid väga hästi, teised mitte nii väga. Kui koolipoisi kombel hinnet anda, siis pigem neli. Ma pole harjunud ilma süüdistama, tema on nagu on, ja kui ei saanud saaki, siis ei saanud. Kuid need asjad, mis selle ilma juures tänavu said õigesti tehtud, tõid mõnede kultuuride puhul väga hea saagi.