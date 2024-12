Inglastel on mitmeid maitsvaid traditsioonilisi jõulutoite. Lisaks mitu kuud varem valmis tehtud ja alkoholiga immutatud puuviljakeeksile leiab huvitavaid roogasid, nagu põrsakesed teki sees ehk peekonisse keeratud sealihavorstikesed (Pigs in Blankets), hakitud kuivatatud puuviljadest täidisega pirukad (Mince pies), jõulupuding, rostbiif, täidetud kalkun või hani, jõhvikakaste, Yorkshire’i pudingud, vürtsikas punane kapsas – kõik need brittide jõuluklassikud on tänapäeval pühade ajal laual ka paljudes riikides.