Põnevaid maitseid jõululauale saab loodusest

Eestis on vorstirohuna tarvitatud harilikku pune ürti, mida kadakate vahelt korjamas käidi. Kahjuks on seemnepoest ostetud seemnetest punel hoopis teine maitse, samuti poest ostetud harilikul punel. Loodusest korjatud pune on pehme maitsega ja lõhnab hästi, sobib lihatoitude, veganivorstide, kartulivorstide ja kruupide maitsestamiseks.