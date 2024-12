Eesti teadlaste kaamerasüsteem teeb kalaseires revolutsiooni

ExoFish projekti juhib TalTechi teadur Gert Toming (vasakul) ja see on osa mitmest rahvusvahelisest projektist, mida viib läbi kaasprofessor Jeffrey Tuhtani (paremal) uurimisrühma arukate kalade loendurite meeskond.

ExoFishi eripära seisneb võimes salvestada ainult neid videoid, mis salvestavad kalade reaalset liikumist, töötlevad andmeid kohapeal ning vabastavad bioloogid rutiinsest ja aeganõudvast tööst. See tähendab, et enam ei ole vaja kulutada tunde tühjade kaadrite vaatamisele. „Näiteks Saksamaal peab seirevideote analüüsimiseks olema magistrikraadiga bioloog, mis on ju ilmselge ressursi raiskamine. Kuna ExoFish filtreerib automaatselt välja ebaolulise materjali, saab nüüd kasutada kvalifitseeritud spetsialistide tööaega palju tõhusamalt,“ rääkis Toming.

Tehisintellekt kalaseires

ExoFishi väljatöötamine on olnud pikk ja mitmekihiline protsess. TalTechi meeskond asus arendama mageveekalade seireks väiksemaid kaamerasüsteeme juba enam kui kümme aastat tagasi. Viimase kahe aasta jooksul on tõusnud fookusesse kohapealset andmetöötlust ja automaatset kalaliikide tuvastamist võimaldava tehisintellekti kasutuselevõtt.

TalTechi meeskond näeb, et ExoFishi süsteemi on võimalik kasutada peamiselt Euroopas, kus magevee bioloogilise mitmekesisuse kaitse on aina olulisem teema. Erilist huvi on ilmutanud sellised riigid nagu Saksamaa, Šveits ja Austria, kus hüdroenergia tootmine ja Euroopa Liidu uued keskkonnadirektiivid on toonud kaasa vajaduse innovatiivsete lahenduste järele.