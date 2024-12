Eestist pärit pull krooniti Euroopa tšempioniks

Aberdiin-anguse tõugu pull Money Monster, kes sündis ja kasvas Eestis Taveton OÜ farmis ning müüdi 2022. aasta pullioksjonil Austriasse, saavutas tänavu Euroopa meistri tiitli. Champion of the World on paljude erinevate lihaveisetõugude veebikonkurss, kus fotode põhjal rahvusvaheline tippspetsialistidest koosnev žürii valib välja selle aasta parimad.