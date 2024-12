Käes on kodukaunistamise aeg. On peresid, kus kõik peab olema täpselt nii nagu alati, teises meeldib katsetada igal aastal midagi uut – ka kaunistamisel.

Järjest enam on ausse tõusmas isetegemine, isegi kuuse võib oma kätega valmis meisterdada. Just seda käisin uudistamas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja Erna Grossi juures. Uksest sisse astudes oli sekundiga selge, et pelgalt pärimisega siin läbi ei aja.