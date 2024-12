Euroopa Kohtu jurist toetab hundijahi jätkumist Eestis seniste põhimõtete järgi

"Kuna vaidlus huntide küttimise lubamise üle on kohtu viimases astmes, siis ootame lõplikku selgust, mis välistab loodetavasti ootamatused järgmistel jahihooaegadel. See annab ka selguse ja kindluse erinevatele osapooltele, kas huntide kaitse on Eestis hästi tagatud või mitte," ütles Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna juhataja Timo Kark.