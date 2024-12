Jõulukuuse dilemma: metsast koju või karbist välja, kumb on keskkonnasäästlikum?

Kas valida looduslik ja ehtne kuusk või hooldusvaba kunstkuusk? Mõlemal variandil on Eestis oma kindel koht ja toetajad. Kunstkuused on muutunud nii realistlikuks, et paljud eelistavad neid, sest nendega on lihtne – ei pea koristama okkaid ega muretsema kastmise pärast. Samas päris kuusk toob koju mõnusa kuuselõhna, mida paljud väga hindavad.