Jõuluturu maitseelamused: kohalikele setomaine mulgipuder ja singapurlastele pardipraad

Tallinnas Raekoja platsil peetav jõuluturg särab tuledes ja toidulõhnadest siin puudust ei ole. Valdavalt on siin müügil käsitöö, aga leiab ka süüa ning joogiks soojendavat glögi.

Kauplejad tõdevad, et eestlastele meeldivad ühekordsed turud – just nädalavahetusel peeti Lõuna-Eestiski mitu jõululaata, mis olid klientidest pungil. Sellised, pigem kuuajased jõululaadad on pigem Lääne traditsioon ka sinna jõuabki eelkõige välismaine külastaja.