Külmetuse ja palaviku korral saab abi iisopi, pärnaõie ja musta leedri õite teest. Sobivad ka angervaks, aedmonarda, meliss, vaarikad. Need on parimad palavikualandajad. Tee jaoks võetakse 1 tl peenestatud taimepuru 200 ml kuuma vee kohta, maitsestada võib suhkruga. Mõnede uuringute põhjal aeglustab mesi toimeainete imendumist, sest mesi moodustab kaitsekihi mao limaskestale.

Kui külmetusega kaasneb nohu, võib sisse hingata kuuma auru, selleks sobivad iisop, männipungad, aed-liivatee. Kuigi nüüd on müügil inhalatsioonianumad, soovitan siiski vana kooli kaussi, kuhu pannakse taimed, kuum vesi peale ja rätiku all hingatakse auru. Nii saab kogu nägu taimeauru ja mõju on suurem. Sellist auruteraapiat võib teha mitu korda päevas, sedasi on saadud abi ka põskkoopa ja otsmikuurke põletiku korral.