OTSETOETUSED Rohkem kui 11 000 taotlejat saab oma toetuse kätte juba täna

Käesoleval aastal taotles erinevaid otsetoetusi ligi 13 000 põllumajandustootjat. Otsetoetuste eelarve on sel aastal ligi 200 miljonit eurot, millest detsembrikuus väljamakstavate toetuste eelarve on ligemale 145 miljonit eurot. ​PRIA kinnitas 2024. aasta otsetoetuste ühikumäärad 28. novembril.

Amet palub klientidel arvestada, et iga toetusliik laekub tema arvele eraldi maksena ning raha võib arvelduskontole jõuda erinevatel kuupäevadel. Kliendini jõuab lõplik summa – määratud toetustest on juba tehtud vajalikud vähendused ja tasaarveldused ning füüsiliste isikute toetustelt on kinni peetud tulumaks. Pärast seda, kui PRIA on taotleja maksekorralduse kinnitanud, saab ta andmeid enda toetuse laekumise kohta vaadata e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.