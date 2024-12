Põllumajandus- ja Toiduamet sai uue juhi

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman ütles, et Põllumajandus- ja Toiduamet on väga oluline asutus, kellest sõltub toidujulgeolek ning loomade heaolu. „Soovime Raimo senisele kogemusele tuginedes kujundada PTA-st asutuse, mis on oma tegevustes tulemuslik, usaldusväärne ja avatud koostööks partnerite ja avalikkusega ning on valdkonna eestvedaja riigis. Ootan uuelt juhilt hästi toimivat organisatsiooni, kes hoiab oma kliente, väärtustab oma töötajaid ning on tihedas otsekontaktis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning meie teiste allasutustega,“ lisas minister.