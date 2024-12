Kliimaministeerium: muinasjuttudest tuttavat suurt ja kurja hunti pole olemas

„On rõõm tõdeda, et hundil läheb Euroopas ja sealhulgas Eestis järjest paremini, mida kinnitavad ka jahimeeste kogutud ja Keskkonnaagentuuri valideeritud vaatlusandmed,“ ütles Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitse osakonna juhataja Timo Kark.

Hundi arvukus on Euroopas edukalt taastunud ja hinnanguliselt on hundi populatsioon kümne aastaga peaaegu kahekordistunud (2012. aastal 11 193 isendit, 2023. aastal 20 300). Eestis oli 2023. aasta sügisel Eestis kokku 39 hundi pesakonda, mis on selle sajandi kõrgeim näit. Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava järgi võiks sama aastaste hundikutsikatega karjade arv Eestis jääda 20-30 vahele.