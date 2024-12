Toiduhäkatoni võitis idee puuviljapulkadest

„Meie puuviljapulkade idee sündis alles eelmisel nädalal ja on veel arendamisjärgus. Meie tiimi teadlased töötavad koostisosade täiustamise kallal, et luua stabiilne ja kvaliteetne toode. Tootmisprotsessis soovime turvaliselt ära kasutada tööstustes üle jäävaid jäätmeid, aidates sellega vähendada toiduraiskamist ja anda väärtuslikule toorainele uue elu,” sõnas BioBite meeskonna esindaja Laura Kuklase.

Rõõmu teeb see, et tiim suutis leida ühe investori prototüübi väljatöötamiseks juba häkatoni ajal. Kuigi investoriga koostöö leidmine on Kuklase sõnul suur samm edasi ja toote arendamine edeneb jõudsalt, on kõikide koostisosade avaldamine hetkel veel natuke liiga vara. „Hetkel keskendume paremate prototüüpide täiustamisele, et viia toode lähemale turule jõudmisele,” lisas ta.