Vaata, millised tooted sai Pääsukesemärgi

EPKK juht Kerli Atsi sõnul aitab kvaliteedimärk tarbijatel teha teadlikke ostuotsuseid ning toetada kodumaist toodangut. "Pääsukesemärk annab tarbijale garantii, et tegemist on kvaliteetse, Eesti põhitoorainest valmistatud tootega. Pääsukesemärgil on olnud ja on ka tulevikus oluline roll tarbijate teadlikkuse tõstmisel kodumaise toidu osas. Tarbijate ostujõu langus on viinud olukorrani, kus ostuotsuste tegemisel on põhiliseks määrajaks kahjuks hind. Pääsukesemärk aitab tarbijatel selgelt oma valiku tegemisel lähtuda ka kodumaise toodete eelistamisest.“