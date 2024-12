Viljandi külje all Viiratsis asuva Võõp Stuudio perenaine Maren Vahter on mulle valmis vaadanud lillepoest soetatud plastvahuga pärjapõhja, mis küll mõeldud eelkõige seadetele, mis vajaksid niiskust, aga sobib kenasti pärja tegemiseks just näiteks minusugusele algajale. „On olemas ka õlest pärjaalus, aga selle vahele punuda on keerulisem. Teeme sellise floristilise pärja, see on sulle lihtsam ja lõbusam,” põhjendab ta.

Lugu kokku leppides panen ette, et kaunistada võiks pärga vahenditega, mis kodus olemas on. See mõte sobib ka Marenile – on ju tema stuudio näol tegu taaskasutus- ja koolituskeskusega. Nii kahmangi kaasa paelajuppe, pitskangajääke, puidust lumehelbeid kunagistest kaunistustest ja portsu üllatusmunadest saadud loomakesi. Kui need lauale laotan, tundub kohe, et kõike seda on korraga liiga palju. Aga näis!