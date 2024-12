Iirimaal öeldi, et jugapuu on viinakirst, kuna veinivaadid valmistati seal omal ajal peamiselt jugapuust. Jugapuu puit on uskumatult tugev ja vastupidav. Seda on traditsiooniliselt kasutatud vibude ja tööriistakäepidemete, samuti väärismööbli, spooni ja puupuhkpillide ning keelpillide valmistamisel.