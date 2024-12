Järvamaal Sargvere põllumajandusühistut üle 30 aasta juhtinud Toomas Uusmaale on tervise teema väga tähtis ja seda just viimasel ajal. „Tervise tähtsusest kipume aru saama siis, kui mingi häda külge hakkab. Paraku on minuga just nii juhtunud. Tabasid mind hetkel, kui olen Tartus kliinikumis oma igaesmapäevases kontrollis,” märkis ta.