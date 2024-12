„See oli ikka suur üllatus,” ütleb pereettevõtte eestvedaja Janek Kuusik. Tegelikult osales Tõrvaaugu konkursil juba kolmandat korda ja Kuusikule tundus, et konkurents on ka sel aastal nii tihe. „Mulle tundus, et teised on nii tublid,” tõdes ta.