Märksa mugavam köögiruum võrreldes praeguse pagarikojaga kodumaja keldrikorrusel kaalub nende sõnul üles tekkiva rendikulu. Ruumi mahuvad väga vajalik uus ahi, paar suuremat külmikut ja kerkekapp. Lisaks kohviseadmed, et pakkuda kohvi 20-kohalises kohvikuosas, kus perenaine teab, et hakkab tegema ka hapusaia ja leiva töötubasid. Neil on kavas hakata tegema ka õhtusööke.