Tori vallas on 155 hektarit hooldatavaid rohealasid, mille puhul oli inimestel hirm, et niitmata alad võsastuvad. Aga see ei ole nii – pilootalad näitavad, et läbimõeldud niitmine ja elurikkuse suurendamine annavad kaunid alad, mis vähendavad kliimamuutuste mõjusid ning säilitavad liikide elupaikasid.