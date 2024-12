Käes on detsember – paljudele lastele üllatuste aeg, mil iga hommik algab sussi sisse piilumisega. Traditsiooniline komm või küpsis on olnud päkapikkude lemmikvalik aastakümneid, kuid tänapäevased päkapikud proovivad leida uusi viise, kuidas pakkuda lastele jõuluajal pisikest rõõmuhetke, mis on hea nii tervisele kui ka keskkonnale. Päkapikkude nagu lapsevanemategi soov on tuua naeratus lapse näole, pidades silmas tänast, aga mitte unustades ka homset.