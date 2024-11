Plaanid välismaalt kaupa tellida? Vaata kalkulaatorist, palju tollimaksu maksma pead

"Igal aastal on nn musta reede nädalal näha, et paljud Eesti elanikud tellivad kaupu Euroopa Liidu välistest riikidest teadmata täpselt, millised maksud nende tellitud kaupadele rakenduda võivad. Tollimaksukalkulaatoriga on väga lihtne ja mugav võimalikest ostuga kaasnevatest maksudest ülevaade saada," ütles MTA tolliteenuste teenusejuht Kaari Lainevool.