Taaskasutuspoe nipid Kuidas leida ainulaadseid jõulukinke?

Sõbralt Sõbrale Rakvere kaupluse juhataja Katrin Uuspõld sõnas, et on üsna palju neid, kes otsivad nii meisterdusmaterjali kui ka jõulukinke just taaskasutuspoodidest. Põhjuseid selleks on tema sõnul erinevaid: soodne hind, soov leida eriline eksemplar või siis teadlik otsus eelistada just taaskasutusest leitud kinke.

Nii on ta poes kohanud nii mõndagi klienti, kes on valmistamas kas oma lapsele, sõbrannale või armsamale jõulukalendrit. „Üks neiu näiteks rääkis, et võttis ette poisssõbrale jõulukalendri valmistamise: kinnitab väikesed karbikesed kartongist alusele ning pistab igaühte mõne sümboolse asja või tegevuse,” vahendas ta. Näiteks läks kalendrisse piparkoogiretsept, mida siis koos ka teoks teha, jõulumotiiviga sokid, tina aastavahetusel õnnevalamiseks – kõik vajaliku leidis ta taaskasutuspoest.

„Üks meie poeketi klient ostis mullu ühe superkangelase komplekti, mille sussiaja peale ära jagas, nii et laps sai osa komplektist iga päev. On kuulda olnud klientidest, kes ostavad pusle ja iga päev on osa puslest sussi sees – jõuludeks saab pilt kokku,” pakkus ta ideid. Selleks on mõistlik sussitäitjal endal pusle salaja kokku panna ning n-ö piirkondade kaupa ära jagada, et tükid oleks iga päev võimalik omavahel ühendada, soovitas ta.

