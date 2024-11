Kalurid, andke teada märgisega kalade püügist

Põlula kalakasvatuskeskuses on lõhe ja meriforelli ühe- ja kaheaastaseid noorkalu individuaalmärgistega märgistatud alates 1997. aastast, viimastel aastatel on koostöös Eesti Loodushoiu Keskusega lisandunud Atlandi tuurad.

„Kalade märgistamine ja taaspüügiandmete kogumine on tähtis töölõik. See võimaldab hinnata, kuidas asustatud kalad hakkama saavad ning millised on nende liikumismustrid ja elujõulisus,“ ütles RMK Põlula Kalakasvatuskeskuse nõunik Ene Saadre.