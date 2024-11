Tapmisähvarduse saanud Järvamaa põllumehe lugu kogub uusi tuure

Maa Elu kirjutas novembri alguses, et suur oli tuntud Järvamaa põllumehe üllatus, kui ta avas oma postkasti, leidis sealt ühe e-kirja, kus keegi tundmatu ähvardas teda vägivallaga, mainis kirvest ja okastraati, lubas lõpuks „metsa surema jätta” ja seda kõike seetõttu, et tegemist on aktiivse põllumehega, kes oma maid ka kasutab.