Viljelusvõistluse võitja teenis talinisuga hektari kohta 1054 eurot kasumit

Viljelusvõistlus on unikaalne taimekasvatuse parimate kogemuste vahetamise vorm, mille eesmärgiks on innustada põllumehi katsetama uusi lahendusi.

Iga-aastane Viljelusvõistlus on nagu tipptasemel sport, kus võtavad kirglikult mõõtu need, kelle jaoks on südamelähedased uued viljelustehnoloogiad, sordid ja tooted. Tänavu juba kahekümnendat korda toimunud Viljelusvõistluse tulukuse kategoorias saavutas esikoha Mark-Hubert Heil, kes teenis talinisuga hektari kohta 1054 eurot kasumit.