Ennetage kahju Paks lumi võib kasvuhoone rikkuda

Lihtne on lund maha saada näiteks plastrehaga – lükkad selle mööda katet lume alt üles, lumi tulebki lahti ja sajab maha.

Vahel on soovitatud lume mahalükkamise asemel hoopis kasvumajas õueküünlaid põletada, et siis soe õhk üles tõustes kasvuhoone kattel lume maha sulataks. See toimib küll, aga sulav vesi poeb kasvuhoone konstruktsioonide vahele, kus taas külmub ja võib niimoodi pahandust tegema hakata.