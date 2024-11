Infopäev Antibiootikumide kasutamise piiramine täiendavate keeldudega pole lahendus

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi asekantsler Hendrik Kuusk rõhutas antibiootikumiresistentsusega võitlemisel ülemaailmse ning valdkondadevahelise koostöö tähtsust. "Kui tahame, et ka tulevikus oleks võimalik antibiootikume nii loomade kui ka inimeste ravimiseks kasutada, peame tegema koostööd. Ühine lähenemine on vältimatu. See, et veterinaaria tegevuskava infopäevale tulid kohale ka humaanmeditsiini ja keskkonnaeksperdid, näitab tahet koos tegutseda," rääkis Kuusk.