Olukord peab muutuma 20 aastat euroliidus ja põllumeeste otsetoetused ikka alla keskmise

„Oleme olnud kakskümmend aastat Euroopa Liidu liikmed, kuid meie põllumajanduse otsetoetused on jätkuvalt alla keskmise. Samas on sisendhinnad tihti kallimad kui mujal ning kliimatingimused kehvemad. Seda teravamalt tõstatub otsetoetuste jagamise küsimus. Võrdsete konkurentsitingimuste saavutamiseks tuleb otsetoetused ühtlustada kõigi liikmesriikide vahel. Usun, et just koostöös Balti riikidega on meil võimalik võidelda välja võrdsed võimalused,“ rääkis eegionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.