“Kliimamuutused on inimkonna jaoks eksistentsiaalne oht. Viimane aasta on olnud juba poolteist kraadi soojem võrreldes tööstuseelse ajaga, mis ongi see Pariisi kliimaleppe kõige ambitsioonikam eesmärk. Ja see poolteist kraadi tähendab tohutut kogust lisandunud energiat kliimasüsteemi, mis on kaasa toonud ekstreemset ilma, üleujutused, kuumalained, põuad, mis kõik on põhjustanud suurt majanduslikku kahju ja inimkannatusi. Kliimamuutused on juba praegu kohal, see ei ole midagi, mis juhtub kuskil kauges tulevikus,“ rääkis Toll.