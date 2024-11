Segadus kadripäevaga: kas santima peaks minema 24. või 25. novembril?

Mardi- ja kadrisandiks käimine pole küll enam nii au sees kui paarkümmend aastat tagasi, aga sellegipoolest on igal aastal neid, kes end mardi- või kadrirõivastesse sätivad ja santima lähevad. Kui marti jooksmisega on pilt selge, siis arusaam, millal on õige aeg katri joosta, on piirkonniti erinev.