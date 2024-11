Miks rahvusloom meid tülli ajas?

Hundid on ikka inimeste elamiste ümber liikunud. Ka linnas, seda näitab või tänavu aprillis toimunu, kui Tallinnas kesklinnas jäi päise päeva ajal hunt auto alla. Viljandis ja mujalgi on hunt kaamerasse jäänud. Lihtsalt inimene on päeva- ja hunt ööloom ning enne kaamerate aega me ei teadnud, et kõrvuti toimetame.