Hannes Välja on tuntud ka majoneesivalmistajana, kuid nüüdseks on see tegevus jäänud tagaplaanile. „Rahval on rahaga kehvasti. Kui mõni aasta tagasi oli vaja ainult ette vorpida, siis praegu on nutusem lugu,” sõnas Välja. Praegu pakub ta veel aeg-ajalt toitlustusteenust.