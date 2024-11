Pasknääridest laialipeitmata jäänud tammetõrud on praksti katki läinud ja idunina väljapistnud, tõruihu on lõheroosa. Ja praegu on just puude võrade imetlemise aeg. Vaadake, kas tunnete puu kuju järgi ära kes on kes? Ilus ümar tammepuu, sihvakas kask, must siuglev toomingas.