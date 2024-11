KASULIK Kas tead, milliseid seemneid peaks hoiustama külmikus?

METKi köögiviljade valdkonna nooremteadur Birgit Koll selgitas Maa Elu küsimustele vastates, et köögiviljataimede seemneid võib üldjuhul hoiustada toatemperatuuril, kuivas ja pimedas ning juhul, kui selleks on ohtu, peaks aeg-ajalt tuleks kontrollida, et närilised pole seemnetele ligi pääsenud.