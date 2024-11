Nurmiko jõulutähte tänavu poest ei leia

Selline pilt avanes varasematel aastale novembri lõpus Nurmiko kasvuhoonetes, tänavu on need aga tühjad - hinnatõusudega maadlev rahvas on sunnitud säästma ega saa lillede peale enam kulutada nagu varem.

Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics