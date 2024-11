Hunte ohjata sooviv rahvaalgatus kogus kolme päevaga üle 5000 toetushääle

Kiiresti tuhandeid toetushääli kogunud rahvaalgatuses seisab: "Viimaste aastate andmed näitavad, et huntide arvukus on tõusnud 350–400 isendini ja pruunkarude populatsioon ulatub umbes 1000 isendini. Kuigi suurkiskjate kaitse on oluline, on nende arvukuse kasv toonud kaasa mitmeid probleeme, sealhulgas suurenenud rünnakud kariloomadele ja metsloomadele, mis omakorda mõjutab negatiivselt põllumajandust ja metsandust."