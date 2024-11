Liblikamajas sirguvad orhidee õit meenutavad ritsikad

Esmakordselt neid ritsikaid kasvatav liblikamaja perenaine Kärt Lutsar rääkis, et emased võivad kasvada umes seitsme sentimeetri pikkuseks ja isased jäävad poole väiksemaks. Kasvamise ajal peavad nad mitu korda kesta vahetama, täpselt nagu liblika röövikud.

Liblikamaja 26kraadist sooja on nautimas paarikümnest eri liigist liblikaid, seitse eril liiki loomi ja 21 lindu. Viimaset seas on uusimelanik roosa kakaduu, kes on Lutsari kinnitusel väga sõbralik ja seltskondlik tegelane, lubab inimestel ennast läbi võrgu sügada. "Lausa naudib tähelepanu,” lisas ta.