Maaülikool kutsub uudishimu päeva puhul tutvuma järvemuuseumi ja looduskogudega

Eesti Maaülikoolis õpetatavad ja uuritavad valdkonnad saab kokku võtta nimetusega eluteadused (inglise keeles life sciences) – need hõlmavad näiteks keskkonnateemasid, põllumajandust, metsandust, veterinaarmeditsiini, aga ka inseneeriat. Aastakümnete, isegi aastasadade pikkuse teadustööga on mitme põlve teadlased pannud aluse väga rikkalikele loodusteaduslikele kogudele, millele võrdseid Eestis ei leia. Uudishimu päeva eel ja järel anname võimaluse huvilistele paari sellise kollektsiooniga tutvuda.

Laupäeval, 16. novembril on huvilised oodatud ülikooli järvemuuseumisse Võrtsjärve kaldal Vehendis. Seal toimuvad päeva jooksul põnevad töötoad kogu perele, lisaks tutvustab vee-elustiku uurija vee-selgrootuid. Tartust saab Võrtsjärve äärde kohale sõita tasuta bussiga. Kuna kohtade arv on piiratud, tuleb kindlasti eelnevalt registreeruda. Sissepääs on järvemuuseumi piletiga.