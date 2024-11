Galerii Novembris jagub küllaga lilleilu ja kasvuhoones valmivad tomatid

Kogenud aiapidajad ei suuda meenutada, et veel novembri keskpaigas jagub aias sedavõrd palju õiteilu. Roosid on detsembriski veel oma õisi näidanud, kuid tänavu on hoolsa rohenäpu suvelilleamplid veel täisilu näitamas ja kes öökülmade ootel septembri lõpus kasvuhoonet korrastades kõiki taimi välja ei visanud, saavad siiani punaseid vilju noppida.