Aasta mesinik Andero Tank peab mesilasi Võrtsjärve lähedal Kärma talus, kus tema hoole all on üle poolesaja mesilaspere. Igal aastal avavad Andero ja abikaasa Sigrid avatud talude päeval oma mesila uksed, et tutvustada mesindust ja propageerida kohaliku mee kasutamist.