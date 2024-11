"Ei julge enam lapsi üksi õue lubada!" Rahvaalgatus nõuab huntide arvu piiramist

"Elan Pirgu küla Raplamaal ja minust viie kilomeetri raadiuses on nii karu, ilves kui ka hunt päise päeva ajal rahulikult ringi liikumast ega karda inimest," rääkis Kauponen. "Kohalikud inimesed kardavad väga ja sinna, kus laps enne kõndis jala, viivad vanemad nüüd lapsi ainult autoga, sest hirm on suurkiskjatega kohtuda. Mu naaber istub õhtul autosse ja sõidab kodust nelja kilomeetri kaugusele, et koeraga jalutama minna, sest kardab karuga kohtuda."