Eesti saab juurde neli biometaani tootmisjaama

„Biometaani tootmine ühendab endas mitmed olulised aspektid: kasvuhoonegaaside heite vähenemine põllumajandussektoris, energiajulgeolek ning kohalikel ressurssidel toimiv ringmajandus. Rohegaasi tootmine on Eestis tõusuteel ja on hea tõdeda, et riigi tugi investeeringutoetuse näol annab arengule olulise tõuke,“ märkis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi bioressursside ja kliima valdkonnajuht Argo Peepson.