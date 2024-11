Kooliaeg kujundab laste ja noorte suhtumist toitu

Kas koolis on läbi mõeldud, mis ajal õpilane sööb, millest toitu valmistatakse, kuidas seda serveeritakse, kui pikk on söögivahetund, kas sellele eelneb või järgneb liikumistund jne? Kas me lapsevanematena oskame nendele asjaoludele tähelepanu pöörata ja vajadusel ka kooli spetsialistidelt selgitust küsida? Toitumisharjumusi saavad kujundada nii kodu kui ka kool, kuid veelgi parem on, kui see toimub koostöös.

Konverentsi raames toimunud töötubades saime lähemalt kuulda kahest algatusest. Melliste Koolis kaasati õpilased koos vanemate ning aineõpetajatega kokaraamatu loomisesse. Iga klass sai endale köögivilja, mida õpiti tundma ja millest valmistatud parima toidu retsept jõudis raamatusse. Saadud teadmisi sai kasutada ka teistes ainetundides, näiteks matemaatikas arvestati välja, mitu ringi on vaja staadionil joosta, et toidust saadud kalorid ära kulutada. Puhja Kooli edu võti toitumisharjumuste kujundamisel on 60-minutiline vahetund ehk õnnetund, kus on aega nii toidu nautimiseks kui ka sõpradega suhtlemiseks.

Ajal, mil ülekaalulisi lapsi on aina enam, on koolitoidu söömine tervisliku söömisharjumuse kujunemise mõttes ülioluline. Kokkusaamisel ja töötubades otsiti lahendusi, kuidas muuta koolitoit noortele atraktiivsemaks. Foto: Arno Mikkor/Tartumaa Omavalitsuste Liit

Keskkond, kus söögivahetund toimub, on äärmiselt oluline. Puhja Kooli söögisaalis on kasutusel ümmargused söögilauad, mis loovad sõbraliku ja rahuliku keskkonna ning on muul ajal kasutatavad näiteks rühmatööde läbiviimiseks.